Täna Saaremaal möllav tormituul on tekitanud Saaremaa vallas juba trobikonna katkestusi.

Elektrilevi rikete kaardi kohaselt on laupäeva pärastlõunall üle Saaremaa ühtekokku 13 rikkelist katkestust, mis on viinud elektri 2939 kliendilt. Üle Eesti on elektrita 8207 klienti.