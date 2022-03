KEVADINE MARU ⟩ Saaremaal on laupäeva õhtuks elektrita veel üle 3600 kliendi

Elektrilevi rikete kaardi kohaselt on laupäeva õhtul üle Saaremaa ühtekokku 1 rikkelist katkestust, mis on viinud elektri enam kui 3600 kliendilt. Üle Eesti on elektrita üle 10 000 kliendi.

„Kõige keerulisem on olukord Saaremaal (elektrita 3865 klienti), Lääne-Virumaal (elektrita 2136 klienti) ja Pärnumaal (elektrita 1420 klienti). Teistes maakondades on elektrita klientide arv alla tuhande ja on lootus öö jooksul enamus rikkeid lahendada. Keerulistes piirkondades võib likvideerimisega minna esmaspäevani“, kommenteeris Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.