Elektrilevi rikete kaardi kohaselt on pühapäeva hommikul üle Saaremaa ühtekokku veel 12 rikkelist katkestust, mis on viinud elektri 630 kliendilt. Üle Eesti on elektrita veel üle 2000 kliendi. Laupäevasel tormi tipphetkel oli Saaremaal elektrita üle 4000 kliendi.