REPLIIK ⟩ Silmi avav kogemus

Kolmapäeval keset koolipäeva kirjutas mulle Kuressaare noortekeskuse juhataja ja palus minult tõlkimisabi. Nimelt on Saaremaale hakanud saabuma Ukraina sõjapõgenikud, kelle lapsed ja noored on aprillini suunatud noortekeskustesse, et neil oleks võimalik olla kogukonnas ja suhelda.