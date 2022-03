MÄLESTAME ⟩ Heinot meenutades poeb südamesse helge rõõm

Aktiivse inimesena valutas ta oma südant sportlike ettevõtmiste pärast. Ta kutsus ellu Taritu lähistel Lepiku talus sündinud Johannes Raasukesele pühendatud jooksuvõistluse – Juku jooksu nime all on see üritus kestnud 2008. aastast. Juku jooksul on kindel traditsioon ja see on leidnud kindla koha maakonna spordielus. Niisamuti on augustis Taritus perespordipäev, mis Heino ideena viljakale pinnasele maandus.