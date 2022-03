LIHTNE KÜSIMUS ⟩ Kuidas on Saaremaa vallas kavas edaspidi korraldada Ukraina sõjapõgenike majutust?

Suurem osa Sõmera hoonetest on üsna heas seisus ja seal on olemas ka suuremad ruumid, mida saab kasutada söökla sisseseadmiseks ja vaba aja tegevusteks. Sõmera ja Kogula puhul on plussiks see, et hooned kuuluvad riigile (AS-ile Hoolekandeteenused) ja need on veel hiljaaegu olnud kasutuses. Sõmera ei asu Kuressaarest liiga kaugel ja see on üks väheseid kohti Saaremaal, kuhu saab korraga majutada mitusada inimest. Ka kohaliku kogukonna valmisolek ja toetus Ukraina sõjapõgenike saabumiseks on olemas.