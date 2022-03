JUHTKIRI ⟩ Uude kooli keset kevadet

Esimesed Ukrainast sõja jalust saabunud lapsed on jõudnud Saaremaa koolidesse ja lasteaedadesse. Põgenikke tuleb aga üha juurde. Vallavanem Madis Kallase sõnul võib Ukrainast saabunud inimeste hulk juba õige pea kasvada tuhandeni. Kui arvestada, et kolmandik Ukrainast pagenuist on lapsed, siis vajab Saaremaal lasteaia- või koolikohta vähemasti mõnisada last. Ning kindlasti sooviks vähemalt osa Saaremaal koolipinki istuvatest lastest saada huviharidust, mis kodumaal pooleli jäi. Või siis leida mõne uue ja köitva huviala.