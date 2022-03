Homsest on Sõmera majutuskeskus esimesteks põgenikeks valmis

AS Hoolekandeteenused juhatuse liikme Piret Lemsalu sõnul on praeguseks teada, et Sõmerale tulevad põgenikud otse Ukrainast, olles enne teinud toimingud Pärnu vastuvõtukeskuses.

Lemsalu sõnul on Saaremaa vald teinud ennetavalt ära juba palju tööd ja rõõm on näha, et abi on koordineeritud.

„Tegu on sõjaolukorra lahendamisega, kus piltlikult öeldes ehitame lennukit lendamise ajal. Ei saa eeldada, et riigil või omavalitsusel on kõik vastused olemas, kuid näeme, et Saaremaa vald on reageerinud kiiresti ja pakub paindlikult kogu võimalikku abi," sõnas Piret Lemsalu.

Piret Lemsalu. Foto: Hoolekandeteenused AS

Lisaks omavalitsuse tavapäraste teenuste pakkumisele jääb vald ka koordineerima materiaalse abi kogumist ja jagamist. Sõmerale jõudvate inimeste abivajadusest antakse samuti teada valla kanalite kaudu.

„Me ei tea täpselt, millal inimesed jõuavad, aga teame, et neil on selja taga pikk sõjakogemus ja pikk teekond Eestisse.

Kuigi kogukond soovib väga aidata ning meedia nende teekonnast rääkida, palume neile esimesteks päevadeks rahu, et nad saaksid veidi toibuda.

Meie olud on kasinad, kuid püüame teha kõik endast oleneva, et nad tunneksid end meie majades turvaliselt ja hoituna“.

Piret Lemsalu sõnul on südantsoojendav näha, kui palju inimesi on valmis Ukraina inimesi aitama.

„Meile on väga oluline, et kohalikud inimesed soovivad Ukraina inimesi aidata, kuid panen kõigile südamele, et me hoiaksime ka iseennast.

See sõda ei ole sprint, vaid maraton – kui olete valmis abistama, siis tänasel päeval aitab see teadmine meid kõige rohkem. Ärge väsitage end ära, abi läheb vaja ka nädala või kuu pärast, anname sellest kindlasti teada.“

Sõmera Kodu on 10 eluhoonest ja abihoonetest koosnev kompleks Saaremaal, kus varem elasid psüühilise erivajadusega inimesed.

Pärast elanike kolimist kogukondades asuvatesse uutesse majadesse eelmise aasta lõpus jäid riigile kuuluva ettevõtte hooned vabaks.