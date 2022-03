MUHU UUDISSED ⟩ Mahlad juosma!

Oh sa pühadevahe ja kaks argibest pääva! Kus nüid ikka tuulutas! Teenepoolt väinatammi aas tuul mere tükkis minema. Nõnna et kalad ollid puhta palja mua pial lapakili. Neh, teises tammi pardas olli jälle vett vuata et undrehtigid!