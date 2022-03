PUNKENTSEFALIIT ⟩ Saaremaa kõige skandaalsem ansambel saab homme 20

Kuna bänd 20 aastaseks just 1. aprillil ehk siis suurel naljapäeval, on Indrek Paasi sõnul mõistlik meenutada naljakamaid juhtumisi.

"Nagu bändi nimi ütleb "Punkentsefaliit", siis ju on punk ajuhalvatus. Olen ikka öelnud et selle vastu saab vaktsineerida ennast õlle ja viinaga enne konsat, siis see külge ei hakka."

Paasi sõnul sai see kontsert antud alukate väel ja viimase loo alguses kukkus ta selili trummidesse. Sealt paas enam püsti ei tõusnud, kuid õnneks tõttas appi Andre Nõu, kellest nüüdseks on saanud Ruhnu vallavanem. Nõu üritas lugu päästa ja laulis selle kuidagi, ära niipalju kui mäletas.

"Ma ise läksin konsa ajal vetsu ja unustasin ära, et konsa üldse on, rääkisin seal rahvaga juttu kui kitarrist lõpuks mikrofoni karjatas et p… küll, kus ma olen, et ei viitsi enam seda tsirkust jätkata," meenutab Paas.