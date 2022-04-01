Второй месяц войны в Украине ⟩ Провал блицкрига, цифры, ситуация

В этот же день миллионы украинцев проснулись рано утром от взрывов: ракетные и авиационные удары были нанесены по военной инфраструктуре, аэродромам и системам противовоздушной обороны в большинстве областей страны.

Julia Tkatš Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Тогда российское министерство обороны отрапортовало о «полном уничтожении» военной авиации Украины и ПВО. Однако блицкриг России провалился. Военные эксперты объясняют это и высокой подготовкой украинской армии, и сильным сопротивлением народа.

Провал плана «А»

В течение месяца появился ряд подтверждений того, что Россия планировала завершить так называемую «спецоперацию» за короткий срок. Например, об этом свидетельствуют допросы пленных, обнародованные украинской Службой безопасности.

Российские военные рассказывали о том, что им выдали провизию всего на 3 дня. За этот срок РФ планировала закрепиться в крупных городах и подтягивать обеспечение. Такую же информацию озвучивал глава парламентской фракции президентской партии и член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия.

В начале марта оперативно-тактическая группировка ВСУ завладела документами одного из подразделений батальонной тактической группы российских морпехов, которые уцелели после боя.

Среди них, в частности, была рабочая карта, боевое задание и планирующие документы, свидетельствующие о том, что полная операция по захвату Украины должна была пройти за 15 суток, а именно — с 20 февраля по 6 марта.

Текущая ситуация

В то же время России удалось взять под контроль один областной центр — Херсон. Этот регион граничит с оккупированным в 2014 году крымским полуостровом. Также российские войска заняли позиции в части городов Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

Временно оккупированы небольшие населенные пункты на востоке Николаевской области, которая не дает российской армии продвинуться к Одессе. В то же время, руководство Украины не считает это успехом РФ, ведь даже в оккупированных городах и селах россияне встречают сопротивление народа.

Под контролем России пока находятся и две атомные электростанции — Запорожская и Чернобыльская.

29 марта завершился очередной раунд переговоров между Украиной и Россией, после которого РФ заявила об отводе войск из Киевской и Черниговской областей. В минобороны РФ заявили, что действия связаны якобы с прогрессом на переговорах. Украинская сторона относится к этому скептически.

Генеральный штаб ВСУ считает, что армия РФ уходит из этих областей, поскольку не может их захватить, а также пытается передислоцировать свои силы, чтобы нанести новый удар на востоке страны, куда она подтягивает вооружение, не справившись с задачами на севере.

Военные потери