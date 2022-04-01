В ночь на 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины — позиции украинских Вооруженных сил на Донбассе были атакованы артиллерией, а вдоль границ началось наступление российских войск.
Второй месяц войны в Украине ⟩ Провал блицкрига, цифры, ситуация
В этот же день миллионы украинцев проснулись рано утром от взрывов: ракетные и авиационные удары были нанесены по военной инфраструктуре, аэродромам и системам противовоздушной обороны в большинстве областей страны.
Тогда российское министерство обороны отрапортовало о «полном уничтожении» военной авиации Украины и ПВО. Однако блицкриг России провалился. Военные эксперты объясняют это и высокой подготовкой украинской армии, и сильным сопротивлением народа.
Провал плана «А»
В течение месяца появился ряд подтверждений того, что Россия планировала завершить так называемую «спецоперацию» за короткий срок. Например, об этом свидетельствуют допросы пленных, обнародованные украинской Службой безопасности.
Российские военные рассказывали о том, что им выдали провизию всего на 3 дня. За этот срок РФ планировала закрепиться в крупных городах и подтягивать обеспечение. Такую же информацию озвучивал глава парламентской фракции президентской партии и член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия.
В начале марта оперативно-тактическая группировка ВСУ завладела документами одного из подразделений батальонной тактической группы российских морпехов, которые уцелели после боя.
Среди них, в частности, была рабочая карта, боевое задание и планирующие документы, свидетельствующие о том, что полная операция по захвату Украины должна была пройти за 15 суток, а именно — с 20 февраля по 6 марта.
Текущая ситуация
В то же время России удалось взять под контроль один областной центр — Херсон. Этот регион граничит с оккупированным в 2014 году крымским полуостровом. Также российские войска заняли позиции в части городов Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.
Временно оккупированы небольшие населенные пункты на востоке Николаевской области, которая не дает российской армии продвинуться к Одессе. В то же время, руководство Украины не считает это успехом РФ, ведь даже в оккупированных городах и селах россияне встречают сопротивление народа.
Под контролем России пока находятся и две атомные электростанции — Запорожская и Чернобыльская.
29 марта завершился очередной раунд переговоров между Украиной и Россией, после которого РФ заявила об отводе войск из Киевской и Черниговской областей. В минобороны РФ заявили, что действия связаны якобы с прогрессом на переговорах. Украинская сторона относится к этому скептически.
Генеральный штаб ВСУ считает, что армия РФ уходит из этих областей, поскольку не может их захватить, а также пытается передислоцировать свои силы, чтобы нанести новый удар на востоке страны, куда она подтягивает вооружение, не справившись с задачами на севере.
Военные потери
Получить объективные данные по военным потерям сторон пока не представляется возможным. И Украина, и Россия почти не озвучивают свои цифры. Согласно информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на конец марта Россия потеряла в войне с Украиной больше: 17 тысяч военных, 80 беспилотников, 1700 боевых бронированных машин, 130 самолетов и столько вертолетов, 600 танков, 1100 единиц автомобильной техники.
В то же время, в российском минобороны свои потери озвучили два раза, последний из которых — 25 марта. Там заявили, что погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения.
Такие данные считают значительно приуменьшенными и в Украине, и за рубежом. По оценкам журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, уже к 5 марта цифра приближалась к 10 тысячам.
В Украине свои потери озвучили единожды. 12 марта президент Владимир Зеленский сказал о 1300 погибших солдатах. Несколько дней назад советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович в интервью «ВВС Украина» упомянул, что потери Украины немалые, хоть и намного меньше российских. Также он пояснил, что до конца войны цифры обнародованы не будут — чтобы не позволить противнику оценить эффективность своих действий.
Мирное население и инфраструктура
29 марта Владимир Зеленский выступил перед парламентом Дании. Он сообщил, что с начала вторжения Россия запустила по Украине 1370 ракет, это, в среднем, 40 ракет ежедневно. Немалая часть из них была сбита системами ПВО.
26 марта было зафиксировано рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины, подсчитал The Insider на основе данных своих источников. При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь, что опровергает заявления РФ о полном уничтожении систем ПВО.
Тем не менее, разрушения, которые принесла Россия в Украину, носят масштабный, а местами катастрофический характер.
С 24 февраля, по данным ООН, из Украины из-за войны бежали больше 4 миллионов человек, большая часть из них — около 2,3 миллиона находятся в Польше.
На сегодняшний день нет точных данных и по потерям среди мирного населения. На прошлой неделе Управление ООН по правам человека заявило, что может подтвердить гибель 1081 мирного жителя с начала российского вторжения. По данным организации, ранены 1707 гражданских, но реальные цифры, вероятно, значительно выше.
Украина не озвучивает общих данных, что связано с интенсивностью боевых действий и отсутствием информации по населенным пунктам, которые временно находятся под контролем России.
При этом только в осажденном городе Мариуполь Донецкой области, по предположениям местных властей, погибло более 5 тысяч человек. Город находится в окружении уже месяц — с 1 марта.
К концу второй недели боевых действий он полностью остался без связи, света, воды, газа и тепла. На данный момент в Мариуполе повреждено больше 90% всех зданий — как жилых, так и социально-культурных объектов.
Фактически, один из самых европейских населенных пунктов Украины превратился в город-призрак. До блокады из полумиллионного Мариуполя выехали до 140 тысяч человек. После блокады было эвакуировано 150 тысяч. Еще больше 160 тысяч человек ждут помощи.
В то же время генеральная прокуратура ведет подсчет жертв среди детей в Украине. По состоянию на 30 марта, подтверждена гибель 145 украинских детей. Еще 222 ребенка были ранены.
Также там сообщают, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 790 учебных заведений. 75 из них разрушены полностью. В то же время министерство культуры отмечает больше 100 зафиксированных случаев повреждений объектов культурного наследия. С 24 февраля пострадали как минимум 59 сооружений духовного назначения в 8 областях.
В целом, по состоянию на конец марта, Украина из-за российского нападения уже понесла убытки более чем на 560 миллиардов долларов, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. К сожалению, каждый день цифры растут.