PALJU ÕNNE! ⟩ Juhan Smuuli pinginaaber Elvi Mägi tähistab täna 100. sünnipäeva

“Eluga olen praegu igati rahul ega oska millegi üle kurta,” ütles ta. “Ma ise pole ju enam teab mis tegija. Vahel muretsen, et teistele siin tüli teen. Nemad aga ütlevad, et selleks nad siin ju ongi.”

Juubilar lisas, et Smuuliga sai koolipõlves salamahti ka koostööd tehtud: Elvi aitas Juhanil matemaatikaülesandeid lahendada, Juhan abistas Elvit eesti keeles.

Lähedastega tähistab Elvi sünnipäeva täna. Tal on kasutütar, kaks lapselast ja neli lapselapselast.

101. sünnipäev on täna aga orissaarlasel Selma-Benita Heinakroonil. Homme, 2. aprillil tähistab 100. sünnipäeva Asta Timmas Lümandast. Seejärel on vähemalt saja-aastaseid Saaremaa elanikke üheksa ja kõik nad on naised.