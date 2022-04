JUHTKIRI ⟩ Naljast on abi!

Ometi on just rõõm ja huumor see, millest raskel ajal väga palju abi on. Nali aitab neid vapraid mehi ja naisi, kes Ukrainas Vene röövvallutajate vastu võitlevad, ammugi siis meid siin, kelle elul pole sealsega võrreldes häda midagi.

Kuigi ilma pööras taas talviseks, ärgem unustagem, et on siiski kevad – valge, helge ja lootust täis. Ning täna on 1. aprill – naljapäev, mil taevas lendavad sead ning sõpradel-tuttavatel on ühtäkki selg valge. Aprillinaljad on igati omal kohal, sest teavad ju kõik: nali ja naer on terviseks.