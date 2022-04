KOKKU PEA KAKS MILJONIT ⟩ Loe, millised Saare maakonna ettevõtted uue turismitoote toetust said

ERILINE MAJUTUS: Pihtla kandis asuva Meela turismitalu perenaine Ruuta Turja ütles, et neil on kavas tekitada majutuskoht neljale-viiele inimesele 2019. aasta sügisel renoveeritud veskis, mille algne ehitusaasta on 1906.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl