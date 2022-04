MAAILM ⟩ Mässumeeleolud: Napoleoni sünnisaar Korsika tõstab pead

Juba 18. sajandil, kui Korsika saarel sündis Napulione Buonaparte (hiljem muutus see nimi prantsusepäraseks Napoléon Bonaparte´iks), võitles Korsika Prantsusmaast eraldumise nimel. Sellest ajast saadik on see võitlus pidevalt jätkunud, kord tugevnedes ja siis jälle mõneks ajaks vaibudes. Nüüd on aga president Emmanuel Macron käinud välja valimiseelse lubaduse, et kaalub igivanale probleemile lahenduse leidmist.