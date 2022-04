SOOVITUS SIISKI JÄÄB ⟩ Alates pühapäevast ei pea enam kaitsemaske kandma

„Hommik tõi pikisilmi oodatud uudise – oleme jõudnud kollasele riskitasemele ning saame juba homsest kaotada maskikohustuse,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „Alates homsest ei pea enam avalikes kohtades kandma maski. Küll aga jääb soovitus maski kanda rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis, eriti riskirühmadel. Koroonaviirus on ju endiselt liikvel ja nakkav. Endiselt saab keskmiselt üle 1000 inimese päevas koroonaviiruse diagnoosi ning haiglatesse jõuab raske koroonaviiruse tõttu keskmiselt ligi 30 inimest päevas. Nii et palun oleme ka edaspidi ettevaatlikud ja teistest hoolivad ning kel veel kaitsesüst tegemata, palun vaktsineerige. Homsest saame elada maskideta, aga mis saab edasi, on meie kõigi endi kätes.“