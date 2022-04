MITTE NII HEA UUDIS ⟩ Uus nädal toob lörtsi ja vihma

Esmaspäeva öösel üürikeseks õhurõhk pisut tõuseb ning on vaid üksikuid sajuhooge. Tuul pöördub edelasse ja lõunasse ning vastu hommikut saartest alates tugevneb. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -1..+1, mandril -1..-6°C, pärast keskööd lääne poolt alates tõuseb. Päevaks liigub Skandinaaviast üle Läänemere madalrõhkkond.

Ennelõunal sajab mandril kohati veidi lund, saartele jõuab tihedam lörtsisadu, sekka tuleb ka vihma, pärastlõunal laieneb sadu üle maa ning tuleb mandril enamasti lume- ja lörtsina alla. Lõunatuul paisub tugevaks, pärastlõunal pöördub saartel edelasse. Õhutemperatuur on 0..+5°C.

Teisipäeval liigub aktiivsem osa madalrõhkkonnast Läänemerele ja päeva jooksul suundub edasi Soome lahe ümbrusse. Jätkub tihe lörtsisadu, öösel tuleb Lääne-Eestis sekka ka vihma, päeva jooksul lääne poolt alates sadu nõrgeneb, aga muutub lumisemaks. Tugev tuul puhub lõunakaarest, saartest alates pöördub läänekaarde ja siis veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 0..+3°C, päeval langeb loode poolt alates alla 0°C.

Kolmapäeval koondub madalrõhkkond Botnia lahe ümbrusse ja selle servas sajab meil öösel aeg-ajalt lund, päeval sajuhood hõrenevad. Puhub võrdlemisi tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel -2..-8, päeval -1..+3°C.

Neljapäeva öö hakul liigub üle väike kõrgrõhuhari, saju võimalus on väiksem ning tuul üürikeseks nõrgem. Pärast keskööd tugevneb ida- ja kagutuul. Skandinaaviast läheneb uus madalrõhkkond, saartele jõuab lume- ja lörtsisadu, mis laieneb päeval üle mandri, Edela-Eestis muutub sadu vesisemaks. Tuul pöördub lõunakaarde ning tõmbub pisut tagasi. Õhutemperatuur on öösel 0..-6, pärast keskööd tõuseb, päeval tõus jätkub ning on õhtupoolikul +1..+7°C.