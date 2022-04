ABIKS AITAJATELE ⟩ Kuhu viia Saaremaal annetused sõjapõgenikele?

Selleks, et sõjapõgenikke parimal viisil aidata, kogub Kuressaare Toidupank rahalisi annetusi, et osta toiduaineid, mille järele on parasjagu kõige rohkem vajadust. Annetuse saab teha MTÜ Kaks kala arvelduskontole EE622200221044984819. Soovi korral saab toidupanka annetada ka kauasäilivaid toiduaineid. Praegu on vaja täiendada toiduõli, purgisuppide, hommikusöögi­krõbinate, siirupite, konservide, kohvi, tee ja kommide varusid.