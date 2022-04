Politseil tuli Saaremaal tegeleda mitme koduvägivalla juhtumiga

Kolme juhtumi sisuks on vägivald oma pereliikme vastu. ”See on äärmiselt kahetsusväärne, et vägivalda peetakse siiski probleemide lahenduseks,” tõdes Antsaar.

Teistpidi on tema sõnul positiivne see, et ühiskondlik märkamine, julgustamine ja toetus on jõudnud niikaugele, et vägivallast antakse teada. ”Ja mõistetakse, et vägivalla leplik talumine ei ole lahendus.”