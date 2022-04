LUGEJA KÜSIB ⟩ Kuidas pean perepuhkuse soovist teada andma?

Muutusid ka perepuhkuste kasutamise etteteatamistähtajad. Emapuhkusele, isapuhkusele, vanemapuhkusele ja lapsendajapuhkusele jäämisest tuleb tööandjat ette teavitada vähemalt 30 kalendripäeva, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Ema- ja isapuhkuse puhul kohustuslik etteteatamistähtaeg ei kohaldu juhul, kui etteteatamist ei saa asjaolusid arvestades mõistlikult eeldada. Siin on eelkõige mõeldud olukordi, kui laps sünnib eeldatavast sünniajast varem.

Lapsepuhkust saavad alates 01.04 kasutada mõlemad vanemad eraldi 10 tööpäeva ühe lapse kohta kuni lapse 14-aastaseks saamiseni. Kui töötaja soovib kasutada 1-15 kalendripäeva lapsepuhkust järjest, siis tuleb sellest ette teavitada endiselt 14 kalendripäeva. Erandina tuleb ka lapsepuhkusele jäämisest teatada ette 30 kalendripäeva, kui töötaja soovib kasutada puhkuse ajakavasse märkimata lapsepuhkust järjestikku rohkem kui 15 kalendripäeva. See tähendab, et töötaja kasutab lapsepuhkust korraga rohkem kui ühe lapse eest.

Puhkuste ajakavasse märkimata põhipuhkuse kasutamisest etteteavitamise tähtaega ei muudetud ning see on endiselt 14 kalendripäeva. Töötaja peab puhkusesoovist teavitama nii tööandjat kui ka esitama taotluse ise läbi Sotsiaalkindlusameti iseteeninduse. Portaalis näete ka seda, milliseks vanemahüvitiseks ja -puhkusteks teil õigus on.