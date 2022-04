JUHTKIRI ⟩ Vaenu külvamisele pole õigustust

Saaremaal on koolikoha saanud 30, lasteaiakoha tosin ukraina last. Küllap kasvab see arv veelgi. Kõik sõjapõgenikud pole ju veel jõudnud oma lastele haridusasutustes kohta taotleda. Samuti pole põgenikevool Ukraina sugugi lõppenud.