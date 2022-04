OOPER ⟩ Saaremaa oma “Võluflööt” tuleb peagi täiesti öigete sönadega!

Erakordse ettevõtmise algataja ja kunstiline juht on saarlane maailma ooperilavadel – Ain Anger, kes ise astub laval üles nii jutustava Papageno kui ka Sarastro rollis. Angeriga on kaasas oma ala profid – austria lavastaja Edmund Emge ja itaalia dirigent Edoardo Narbona. Kõik mehed on nii Mozarti kui ka Saaremaaga juba mitmekordselt seotud.