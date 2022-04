Elektrilevi võrguga liitunud elektritootjate arv on viimase kolme aasta jooksul teinud tohutu hüppe ja on endiselt kasvutrendis. Kui 2018. aastal oli Elektrilevi võrku ühendatud 1897 elektritootjat (suurem osa päikeseelektrijaamad), siis 2021. aastal oli see number juba 10 616, millest 42% moodustasid mikrotootjad.