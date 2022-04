MUHU UUDISSED ⟩ Pakub kua Ukrainale abi

Aga ometiks me suame aidata nende muad kaitsta. Nüid vihutse igas Eestimua nukkas tiha varjevõrkusid. Ja nõuksed talgud oo Muhus kua lahti läin. Neh, mõrralina ju ometiks Muhu suare pialt viel levab. Ja tulli just natusse mõtelda ja olligid selgus majas, et suab kua nõukest riidevärki, misest ribasid sisse tiha. Ja mineva nädali läks Hellamua külakeskuses tüö rädinal lahti.

Muhu naestel ju nobed näpud. Alles sie olli, kut Muhu noorikute Eput päe sai Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu kääst 2021. vuasta Pärandioidja ühe reemia – muakonna tegu tiitli. Nõnna et nõuksi võrgunarpijaid levab siit küll just igast külast. Ja nie Hellamoa kesk-

Neh, ja mis tulli välja. Vanus oo paljast üks nummer. Sie ep ütle inimese kohta mitte midagid, sest kõege nobemad meistrid oo üle ühessakümne vuasta vanad. Iesotsas 99-vuastase Lilliga. Nõnna et julgesti võib sõnna õppema minna, kis vähägid tahab. Sialt suab nõksud selgeks ja kis tahab, suab omale kojo või külamajase varandust seltsi võtta, et omas külas kampas tiha. Külasemase juba olli värki viidud. Ja Riet juba kuulutas, et lasteaid oo kua omale laani võtn ühe punumise pääva. Liiva pasturoati suab nädali lõpuks võrgu üles. Neh, sellega oo nõnna kut lavamängidega – sünnib kõikidele vanuses 3 kuni 100. Suab omad näpud liikuma ja mudud suab iga riideribale isekeskis ja ilma jaaleta juure ütelda just nõuksed suovid ja tahtmised, kut kellelgid ütelda oleks.