«У них ничего нет!» ⟩ Жители Курессааре помогают украинским мамам с маленькими детьми

Mariliis Allas активно помогает молодым мамам из Украины с первой недели их появления в ее родном Курессааре. Рядом с Марилиис всегда ее маленькая помощница Марта, которой всего 1 год и 2 месяца. Материнское сердце девушки дрогнуло, как только она впервые увидела видео с украинскими детьми, вынужденными часами ожидать своей очереди у пропускных пунктов на границе.

"Я увидела по телевизору, как женщины с маленькими детьми стоят на границе Украины с Польшей. Это было похоже на кадры из какого-то фильма ужасов, но они были настоящими. Я думала: где они будут есть, как они будут есть? Им нужны подгузники, нужно тепло. Но у них нет ничего. Потом я услышала, что мамы с маленькими детьми приехали сюда, на наш остров. И что у них нет денег, нет детского питания, ничего нет," рассказала она.

Марилиис отмечает, что, к счастью, правительство Сааремаа дало беженцам кров, обеспечило питанием взрослых. Но дети по-прежнему нуждаются в подгузники\ах, специальном питании и других вещах для малышей.

"Я подумала, что, возможно, могу им помочь. У мам из Украины есть много других проблем: они не понимают, где они, что происходит, что будет дальше. И мне кажется, что последнее, о чем они должны думать сейчас — как найти еду и подгузники для детей. Поэтому я попыталась сделать что-то, что избавит их хотя бы от этой проблемы," говорит Марилиис.

На момент нашего общения девушке удалось помочь уже примерно пяти семьям. К ее инициативе активно подключились и другие жители Курессааре. Более того, первую упаковку памперсов для беженцев прислали ей из Таллинна. Многие из участвующих в сборах — тоже мамы с маленькими детьми. Сейчас курессаарцы собирают вещи для первого украинского мальчика, рожденного на Сааремаа.

"Я гуляла с Мартой и увидела беременную девушку, которая говорила на русском или украинском языке. Подошла и предложила помощь," отметила Марилиис.

Девушка также отмечает, что надеется и на помощь местных и государственных властей, чтобы украинские мамы могли получать пособие на маленьких детей и самостоятельно покупать необходимое.

"Я очень хочу, чтобы эти решения были приняты быстрее. Информация на местах меняется ежедневно. Поэтому я даже позвонила в Таллинн, подумала, может, там дадут больше информации. Но мне ответили: «Потерпите, мы ничего не знаем». Как я могу сказать малышу «потерпи». Как быть, если денег нет?" говорит она.

Среди тех, кому помогла Марилиис и другие жители Курессааре – 21-летняя Лолита. Ее сыну Ивану всего 3 месяца. Еще недавно она наслаждалась материнством и выбирала мебель в детскую комнату, но была вынуждена бежать из Украины, чтобы обезопасить своего малыша.