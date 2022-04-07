Украинские беженцы начали прибывать на Сааремаа со второй половины марта. Сейчас на острове больше трех сотен украинцев. Подавляющее большинство — женщины с детьми. В том числе на остров приехали и мамы с малышами. Многие из них, спасаясь от войны, покидали свой дом впопыхах, схватив только небольшой чемодан или рюкзак. Приехав в Эстонию, они столкнулись с нехваткой вещей и денег.
«У них ничего нет!» ⟩ Жители Курессааре помогают украинским мамам с маленькими детьми
Mariliis Allas активно помогает молодым мамам из Украины с первой недели их появления в ее родном Курессааре. Рядом с Марилиис всегда ее маленькая помощница Марта, которой всего 1 год и 2 месяца. Материнское сердце девушки дрогнуло, как только она впервые увидела видео с украинскими детьми, вынужденными часами ожидать своей очереди у пропускных пунктов на границе.
"Я увидела по телевизору, как женщины с маленькими детьми стоят на границе Украины с Польшей. Это было похоже на кадры из какого-то фильма ужасов, но они были настоящими. Я думала: где они будут есть, как они будут есть? Им нужны подгузники, нужно тепло. Но у них нет ничего. Потом я услышала, что мамы с маленькими детьми приехали сюда, на наш остров. И что у них нет денег, нет детского питания, ничего нет," рассказала она.
Марилиис отмечает, что, к счастью, правительство Сааремаа дало беженцам кров, обеспечило питанием взрослых. Но дети по-прежнему нуждаются в подгузники\ах, специальном питании и других вещах для малышей.
"Я подумала, что, возможно, могу им помочь. У мам из Украины есть много других проблем: они не понимают, где они, что происходит, что будет дальше. И мне кажется, что последнее, о чем они должны думать сейчас — как найти еду и подгузники для детей. Поэтому я попыталась сделать что-то, что избавит их хотя бы от этой проблемы," говорит Марилиис.
На момент нашего общения девушке удалось помочь уже примерно пяти семьям. К ее инициативе активно подключились и другие жители Курессааре. Более того, первую упаковку памперсов для беженцев прислали ей из Таллинна. Многие из участвующих в сборах — тоже мамы с маленькими детьми. Сейчас курессаарцы собирают вещи для первого украинского мальчика, рожденного на Сааремаа.
"Я гуляла с Мартой и увидела беременную девушку, которая говорила на русском или украинском языке. Подошла и предложила помощь," отметила Марилиис.
Девушка также отмечает, что надеется и на помощь местных и государственных властей, чтобы украинские мамы могли получать пособие на маленьких детей и самостоятельно покупать необходимое.
"Я очень хочу, чтобы эти решения были приняты быстрее. Информация на местах меняется ежедневно. Поэтому я даже позвонила в Таллинн, подумала, может, там дадут больше информации. Но мне ответили: «Потерпите, мы ничего не знаем». Как я могу сказать малышу «потерпи». Как быть, если денег нет?" говорит она.
Среди тех, кому помогла Марилиис и другие жители Курессааре – 21-летняя Лолита. Ее сыну Ивану всего 3 месяца. Еще недавно она наслаждалась материнством и выбирала мебель в детскую комнату, но была вынуждена бежать из Украины, чтобы обезопасить своего малыша.
"Мой муж очень сильно ждал ребенка, всю беременность опекал меня, ничего не позволял делать. Он очень сильно заботился о нас с Ваней. И продолжает заботиться, находясь в Запорожье.
Мы вообще жили прекрасно. Закончили ремонт в детской, разрисовали стены, полностью обставили комнату и уже собирались переселять туда ребенка. Начали облагораживать двор возле дома, чтобы летом Ваня мог ползать на солнышке, — со слезами на глазах вспоминает девушка.
После начала войны какое-то время она с семьей оставалась дома, прячась в холодном подвале. Однако рассказы тети, которой удалось выбраться из осажденного Мариуполя, и бабушки, живущей в одном из оккупированных сел Запорожской области, заставили Лолиту покинуть дом. Вместе с ней уехала и мама, чтобы помогать с внуком. Они буквально запрыгнули в тронувшийся эвакуационный поезд, не успев даже попрощаться с мужьями.
Дорога с маленьким Ваней была очень трудной, хоть Лолита пыталась обеспечить ему максимальный комфорт. Девушка практически не взяла вещей для себя, чтобы в небольшие чемоданы поместилось побольше необходимого малышу. Добирались в Эстонию они около 6 дней. Ваню приходилось все время держать на руках.
"Первые четыре дня в дороге он вел себя идеально, был спокойным. Но потом начал капризничать, потому что очень устал. Малыш не мог удобно лечь, шум, крики, разговоры не давали ему подолгу уснуть. Когда мы уже ехали в автобусе из Варшавы в Пьярну, он начал сильно кричать. Тогда я тоже не выдержала и впервые за неделю поездки заплакала. Мне было так обидно и больно за него. Я не понимала, почему мой ребенок должен страдать из-за каких-то нелюдей, ведь он не сделал ничего плохого, он этого не заслужил," говорит Лолита.
Девушку с мамой и сыном поселили в Курессааре, в отеле ASA. Уже здесь администратор дала ей номер Марилиис.
"Я не стала звонить. Для меня это очень непривычно, ведь я всегда работала, с самого детства искала возможности. Когда мне исполнилось 18 лет, прошла курсы мастера маникюра, со временем открыла свою студию. Я не привыкла о чем-то просить," рассказывает девушка.
Позже Марилиис сама нашла Лолиту в холле гостиницы и предложила помощь.
"Она спросила, что нам нужно. Мы очень растерялись, было так неловко. Но нам очень не хватало детского питания — в дороге Ваня привык к бутылочке, у меня пропало молоко. На следующий день Марилиис принесла абсолютно все — одежду ребенку, смеси, подгузники.
Вещей было очень-очень много. Она также оставила мне имена людей, которые собрали нам эту помощь. А одна женщина, представляете, даже передала нам с мамой цветы! Сказала, что поздравляет с прошедшим Женским днем. Я очень благодарна Марилиис и курессаарцам. Мы видим, что люди делают это с чистой душой и огромным сердцем," добавляет Лолита.