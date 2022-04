JUHTKIRI ⟩ Te ei näe seda raha enam kunagi!

Rahvasuus öeldakse targasti, et lollidelt tulebki raha ära võtta. Karm, aga aus. Veelgi enam – mitte keegi teine teid teie enda lolluse eest kaitsta ei saa. Fakt on see, et kui keegi pakub midagi, mis tundub liiga hea, siis on see pettus. Ärge palun olge lollid.