Uno Hürden Kuressaarest: Praegusel ajal inimesed ikka arutavad, mida sõjaolukorras tegema peaks. Mina usun, et saan hakkama. Mina olen nii vana inimene, et tean, kuidas need asjad käivad. Olen vene kroonus käinud ja tsiviilkaitses olnud. Mis korteriinimesed tegema peaksid, ma ei oska ütelda. Mina elan küll linnas, aga oma majas. Varjumiseks on mul oma maja kelder. Seal on ka toiduvaru, moosid ja muud hoidised. Kuivaineid jagub kodus ka. Soolaga on vist raskem – seda ei ole poest ju praegu eriti võtta ja meresoola ma ei taha.