Võib-olla ma ei ole saavutuste peal väljas olnud. Pärast kooli jõudsin Itaalias elada ja seal ülikooli lõpetada. Tänavu märtsi lõpus on saanud aasta elamist Abrukal. Ei tea, kas see nüüd just mingi saavutus on, aga kuna meid seal Abrukal palju pole, siis võib-olla on ka natuke.