Algselt pidi lavastajatöö tegema Martti Helde ("Skandinaavia vaikus" 2019), kes on nüüdseks aga seotud ühe teise tööga. Ilmar Raag tõdes, et "Läänemere isandad" on väga pikalt arendatud projekt, millega tema on olnud seotud viimase aasta.