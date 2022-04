GALERII ⟩ Suve päikselisemad grilltooted tulevad Saaremaalt

Saaremaa tootevalikust leiab sel suvel nii kana- kui ka sealihast tooteid. Toorvorstidest on uued broileriliha toorvorstid hapukoorega, mis sobivad tänu väikesele rasvasisaldusele nii rannahooajaks valmistujatele kui ka lastele. Liharikas Saaremaa toorvorst on ideaalne valik traditsioonilise maitse eelistajale.

Toorvorstid kollase ploomiga on ideaalne valik neile, kes otsivad argipäeva vaheldust. Grill-lihadest soovitame broilerikintsu grill-liha kollase ploomiga neile, kes jälgivad liha rasvasisaldust ning grill-liha apelsini-sinepimarinaadis, mille mõnusale pehmele struktuurile lisab särtsu klassikaline Põltsamaa kange sinep.

Grilltoodete välja töötamisel on toidutehnoloogid soovinud pakkuda tarbijale pigem teada-tuntuid maitseid. „Mina leian maitsete osas inspiratsiooni köögikunstist. Maitsed, mis sobivad kokku pakun tootearenduseks välja ning peatehnoloogiga Malle Mägi mõtleme seejärel, kuidas need tööstuslikku mastaapi tuua. Näiteks apelsini-sinepimarinaadis grill-liha puhul soovisin, et maitsed on tasakaalus. Ühelt poolt happelisus ja magusus apelsinist ning piprasus-vürtsikus apelsinipiprast ja sinepist. Broilerikintsu grill-liha kollase ploomiga puhul tuli happesus kollase ploomist ning magusus õuna maitsest,“ selgitas tootearendaja-tehnoloog Tauri Põlluäär.

Toorvorstide ja grill-liha kõrval on uudistoodetena grillimiseks poolsuitsuvorstid Peen grillvorst juustuga ja Viikingi grillvorst.

Eestis esimesed tööstuslikult aurutatud lihatooted tulevad just Saaremaa Lihatööstusest. Aurutatud lihatooted koguvad järjest populaarust. Valmistooted, mis on tervislikud ja mugavad kasutada salatis, pastas või suupistena. Uue maitsena on kauplustes kohe saadaval mango-tšilli kanapooltiivad.

Kellel aega napib leiab kevadest kauplusest Örnsuitsu kanafilee kuubikud ja Sikassaare keedusingi kuubikud, mis sobivad hästi salatisse või wrapi vahele.

Suvega käsikäes käib päike. Saaremaa Lihatööstus saab keskmiselt 10% suvetoodete tootmiseks kuluvast energiast just päikeselt. Seega võime öelda, et igas Saaremaa Lihatööstuse tootes on peidus killuke päris päikest.