VEIDI KEVADISEM ⟩ Algav nädal kulgeb kuni 10kraadises soojas

Esmaspäeva öö tuleb tõusva õhurõhu foonil selgema taevaga ja sajuta. Päeva peale arenevaist pilverünkadest võib pärastlõunal kohati nõrka vihma sadada. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Öö on laialdaselt miinuspoolel, tuulele avatud rannikul jääb üle 0°C, päeval tõuseb õhutemperatuur 5..10°C-ni.

Teisipäeval tugevneb kõrgrõhuhari. Öö on selge, päeval võib üksikuist pilverünkadest veidi vihma sadada. Läänekaare tuul on mõõdukas. Öö on karge, päeval tõuseb õhutemperatuur 5..10°C-ni.