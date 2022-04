PROMILLID VERES ⟩ Kolm juhti puhusid välja kuni 1,49 promilli, kolm aga kriminaalses koguses alkohoolset õhku

Kolme autojuhi suhtes alustati väärteomenetlused. Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar selgitas, et karistusõiguse mõistes algab kriminaalkaristus autojuhi suhtes, kelle väljahingatavas õhus on alkoholi sisaldus 1,5 promilli. Alkoholisisaldus 0,2 kuni 1,49 promilli on väärteokorras karistatav tegu.

"Aga vastutus oma teo eest ei peaks olema argumendiks alkoholi tarvitanuna rooli minna, vaid see, et alkoholi tarvitanud autojuht on liikluses ohuks endale ja teistele just juhtimisvõimekuse vähenemise tõttu," lisas politseijuht.