▶ Peeter Laidma, milles olete vallaga kokku leppinud, kas on mingit lahendust näha ja millal see võiks tulla?

Ütleme, et kui see oleks lihtne küsimus, siis iga teedeinsener lahendaks selle tunni või kahega ära. Tegemist on linnatänavaga, mida on igal pool, ja mis see üks sõidutee siis nii eriline on.