FILMIKRIITIK ⟩ "Apteeker Melchior" püüab võimalikult laia publikusegmenti

"Meil on tekkinud esimene frantsiis, mis jõudis juba enne kodumaist esilinastust kindlustada endale rahvusvahelise levi Amazoni voogedastuses. Kolm filmi on korraga valmis toodetud ja ega järgmist peagi enam pikalt ootama, lähema poole aasta jooksul saame kogu triloogia ära vaadata. Esmamulje põhjal julgen arvata, et neljanda, viienda ja ka kuuenda filmi võib juba tootmisse lükata, kuna tegijad on tabanud hästi nišši, mida annab vabalt müüa nii Eestis kui ka laias maailmas," kirjutab ta ERR-i kultuuriportaalis.

"Apteeker Melchior" on Viilupi sõnul selgelt peenhäälestatud selleks, et tabada võimalikult laia publikusegmenti, aga tulemuseks pole mitte lahja kommertsrosolje, vaid häbitult suurejooneline žanrifilm. "Võinuks ju arvata, et jäädakse pidama kitsasse ajaloolise krimifilmi (kui levinud selline mudel üldse on?) piiridesse, aga tegelikult liigub Nüganen julgelt tumeda trilleri, vaat et isegi õudusfilmi äärealadele. Päriselt ei saa "Apteeker Melchiori" nimetada küll kummakski, kuid tegijad pole kartnud filmi pisut ootamatut särtsu juurde anda," lisab ta.

Viimane asetabki linateose küllalt laiale platvormile. Ühest küljest sobib see hästi kergeks n-ö argiõhtuseks meelelahutuseks, kuna teravamad nurgad on targu maha lihvitud ja film võtab vaataja avasüli vastu, kuid teisalt on seal siiski piisavalt mahla, et pakkuda turgutav kõhutäis ka nõudlikumatele žanrifännidele üle maailma. "Ehk tulekski "Apteeker Melchiori" nimetada heas mõttes kassahitiks: tegijad on väga teadlikult lähenenud algmaterjalile nurga alt, et anda sellele universaalne kommertsfilmilik mõõde, hoides alles siiski ka piisavalt omapära, et paista muust massist välja," pakub Viilup.