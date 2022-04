JUHTKIRI ⟩ Digikanade revolutsioon

Salmel tegutsev Saaremaa Mahemuna omanik Tanel Tang on järjekindel. Vahepeal sai muret tekitavalt tihti lugeda tema ühismeediapostitusi, kuidas asjad liiguvad allamäge. Saatus polnud talle mitte armuline. Tanel ütleb, et ebaõnnestumistest tuleb õppida ja need eduks keerata. Seda on ta suutnud.