VIDEO ⟩ Tänavust Kuressaare teatri suvelavastust mängitakse Asva viikingikülas

“Ma usun siiralt, et meie peamaja on tänu oma suurusele, kõrgusele ja omanäolisusele väga äge koht ühe teatritüki tegemiseks. Ja kuna ta on meil veel lõpuni välja ehitamata, siis saab ka teatrikunstnik oma fantaasiat vabalt kasutada,” lausus ta.

Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi lisas, et hoone plussiks on seegi, et lavastust saab mängida iga ilmaga. Ta märkis, et teatri tehniline personal kontrollis kohapeal üle, kas lavastuse kunstniku idee mängupaiga võimalustega ikka klapib.