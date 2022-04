SPORDISANGAR ⟩ Mida me teame tänaseks Voldemar Välist?

Ema Reet Väli-Munk, isa Aleksander August Väli, vennad Albert-Emil ja Robert, õde Christine-Pauliine ja poolõde Liiso Munk. Teada on, et õde Christine-Pauliine suri juba aastasena. Ema Reeda vend oli Jüri Munk ja õde Mari Munk, kes abiellus Jüri Niiduga ja nende poja nimi on Hindrek Niit.