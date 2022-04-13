Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 6.04 – 13.04.
Peresündmused Saare maakonnas
6.-13. aprill
Peresündmused Saare maakonnas
SÜNNID
- Robin Sikk (22.03) Muhu Nõmmküla
- Braidon Laanemaa (30.03) Kuressaare linn
- Theodor Berens (31.03) Mõisaküla
- Getely Aruväli (4.04) Karja küla
- Otto Aleksander Kriit (4.04) Vaivere küla
- Rainar Saar (4.04) Mägi-Kurdla küla
- Aria Kobin (5.04) Kuressaare linn
- Mikael Rahu (6.04) Pärsama küla
- Birgit Piir (11.04) Muhu Raugi küla
- Jasmin Kull (11.04) Kuressaare linn
SURMAD
- Rosalie Vaher (96) Ariste küla
- Johannes Põld (92) Mõisaküla
- Heino Teär (96) Odalätsi küla
- Aino Saksakulm (95) Muhu Levalõpme küla
- Johannes Sugul (86) Muhu Mäla küla
- Toomas Põlluäär (71) Tareste küla
- Juta Iilane (81) Aste alevik
- Aliide Berens (95) Kuressaare linn
- Kalev Süld (84) Sakla küla
- Vello Ränk (81) Leisi alevik
- Kalju Toomann (73) Sakla küla
- Helju Nairis (72) Muhu Linnuse küla