N, 14.04.2022
Ilm
Horoskoop
Toimetus
Telli leht
Reklaam
Otsing

Peresündmused Saare maakonnas

6.-13. aprill
Saarte Hääl
Peresündmused Saare maakonnas
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Peresündmused.
Peresündmused. Foto: unsplash.com

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 6.04 – 13.04.

SÜNNID

  • Robin Sikk (22.03) Muhu Nõmmküla
  • Braidon Laanemaa (30.03) Kuressaare linn
  • Theodor Berens (31.03) Mõisaküla
  • Getely Aruväli (4.04) Karja küla
  • Otto Aleksander Kriit (4.04) Vaivere küla
  • Rainar Saar (4.04) Mägi-Kurdla küla
  • Aria Kobin (5.04) Kuressaare linn
  • Mikael Rahu (6.04) Pärsama küla
  • Birgit Piir (11.04) Muhu Raugi küla
  • Jasmin Kull (11.04) Kuressaare linn

SURMAD

  • Rosalie Vaher (96) Ariste küla
  • Johannes Põld (92) Mõisaküla
  • Heino Teär (96) Odalätsi küla
  • Aino Saksakulm (95) Muhu Levalõpme küla
  • Johannes Sugul (86) Muhu Mäla küla
  • Toomas Põlluäär (71) Tareste küla
  • Juta Iilane (81) Aste alevik
  • Aliide Berens (95) Kuressaare linn
  • Kalev Süld (84) Sakla küla
  • Vello Ränk (81) Leisi alevik
  • Kalju Toomann (73) Sakla küla
  • Helju Nairis (72) Muhu Linnuse küla
Märksõnad
Viimased uudised
Tagasi üles