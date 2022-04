Milline on kiriku mõju kogukonnale, miks lapsed lasteaeda ära ei mahu, millest on puudus käes ja mida Valjala kandis vabal ajal teha? Kõike seda käis Saarte Hääl enne ülestõusmispühi Valjala mail uurimas. Otse aleviku külje alt Tantse laudast leidsime arutul hulgal igasugu kasutatud ja putitamist vajavaid sõiduriistu. Need kõik kuuluvad ülipopile tehnikaringile Kiired Putukad, mida veavad Mehis Peegel ja Marko Kasu.