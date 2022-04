MUHU UUDISSED ⟩ Palju siigu, palju tursse, palju lesti!

Neh, ennemalt ikka pieti võrgukudumise õhtaid. Nüidsel aal suab ju niisammati neid pidada. Ehkkid mitte kalapüügi jäuks. Tükkis selle jäuks, et muamuna piale jälle rahu suaks. Neh, kisse oleks inges ossan arvata, et kenad muistsed kombed tuleb nüid sedaviisi üles soenda. Ja et nie Kaitseliidu paugud kua äkist kõrudele kenamadkid tunda oo kut omingune linnulaul.