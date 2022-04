Ülestõusmispühad – tühi jutt?

Saabumas on kristliku kiriku suurimad pühad. Jah, mitte jõulud pole tähtsaimad, vaid ülestõusmispühad on seda. Miks? Tsiteerin apostel Paulust, kes antud teemal arutleb (1Kr 15:14j):

“Kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Ja meid leitakse siis olevat Jumala valetunnistajad. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad.”