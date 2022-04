DANIEL KÕIV ⟩ Mart Helme, иди...

Samal ajal pole ma kunagi olnud nii uhke Eesti üle, nagu olen ma seda praegu. Ma imetlen meie presidenti, peaministrit ja ühiskonda tervikuna. Alar Karise järjepidev Ukraina rahva toetamine sõnades ning tegudes, ka Ukraina külastamine, on tõestanud, et nii mõnigi lääneriik võiks endale sarnase riigipea muretseda. Rääkimata eilsest pildist, kus Alar Karis pusaga "e-estonian" ning koos Läti, Leedu, Poola ja Ukraina presidendiga läänemaailma tõelisi liidreid näitas. Olen südamest tänulik ka, et meie peaminister on täna Kaja Kallas, kelle sõnavõtte jälgin nüüdsest uhkusega ja nii on, et minu arvamus temast kui juhist on tohutult muutunud (paremuse suunas). Ma ei soovi isegi mõelda sellele, mis oleks, kui selles ametis oleks Jüri Ratas, välisminister oleks Urmas Reinsalu ning vabariigi valitsuses räuskaks EKRE.

Tänane Washington Post kirjeldab väga kenasti, kui suurt rolli on mänginud väiksed riigid suurte riikide sõjas. Rääkides faktidest, siis tänaseks on maailma mõistes tilluke Eesti toetanud sõjaliselt Ukrainat 240 miljoni suuruses, mis on pea kaks korda rohkem kui Prantsusmaa või kordi rohkem kui Saksamaa. Tähelepanuväärt on ka eile ilmunud Norstati uuring, millest selgus, et 51% Eesti perekondadest on teinud rahalise annetuse Ukraina toetuseks ja kolmandik on aidanud sõjapõgenikke vajalike esemetega. See on Eesti, mida ma soovisin, kuid siin on ka läänemaailm, mis on jätkuvalt naiivne, lääs, mida ma ei ei soovinud.