HEA ILM ⟩ Nädalavahetus tuleb selge taeva ja nõrga tuulega

Laupäeval jääb madalrõhkkond Venemaa lääneserva tiirlema, samal ajal tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhuala. Kahe rõhuala piirimail on öösel idapoolsetes maakondades veel sajuhooge, päev on laialdaselt selge taevaga ja peamiselt sajuta. Tugev põhjakaare tuul annab päeval järele. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, päeval +4..+8, tuulele avatud rannikul kuni +2°C.