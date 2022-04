GALERII ⟩ Ametikooli noored väisasid rahvusvahelise koostööprojekti raames Portugali

Laboratooriumis on muuseum, töötoad ja muidugi laborid. Meil lasti natukene muuseumi uudistada, näidati ruumilise kaardi peal, kus me oleme, ja videoklippi mikroplastist, mis nad laboratooriumi kõrval olevast jõest leidsid.

Õhtusöök

Peale pikka päeva toodi meid lõpuks uuesti tagasi hotell Fundadori juurde.

Me puhkasime natukene ja suutsime kuidagi õpetajaid veenda meiega koos õue jalutama tulema.

Esiteks leidsime üles koha, kus me samal päeval õhtustama pidime. Mina ja Säde proovisime imemaitsvat Portugali jäätist Sabores Geladosist, selle tekstuur on Eesti omast natukene erinev.

Deguste by Pedro Pinto kõrval olevas kohvikus tegime me väikse puhkepausi ja võtsime ampsu kooki, istudes oli hästi näha São Gualteri kirikut. Peale seda jalutasime veel mööda tänavate ääres olevaid poode ja jäime õhtusööki ootama.

Koht, kus me õhtustasime, oli Histórico by Papaboa. Restorani hoov oli ilusasti kaunistatud, neil oli seal kaks papagoid, kes võisid lisaks sõbralikule “Olá’le!” ka päris hirmsaid hääli teha, justkui mõni vanem daam karjuks, kuna ta on majja luku taha pandud.

Üldplaanis sujus õhtu ladusalt, kuigi Eesti tiim pani kogemata ühe kelneri muretsema, toit oli imehea ja teenindus oli sõbralik.

Kuidas me siis kelneri muretsema panime? Me tahtsime teada, kas jook, mida ta meile serveeris, on apelsinimahl, aga kuna tema ei osanud inglise keelt ja meie ei osanud portugali keelt, sai ta hoopis aru, et meil on mingi probleem. Õnneks kõik laabus, kui ta kutsus endale abilise, kes oskas inglise keelt, ja kõik said rahuliku südamega õhtut jätkata.

Kõhud jälle head ja paremat täis söödud, jalutasime lõpuks tagasi hotelli ja jäime rahulikult magama.

Anni Aavik

Teisipäev, 5.aprill

5. aprilli hommikul läksime kõik koos hotelli eest kooli. Koolis esitasid kõik riigid oma esitlusi. Iga riik esitlesid omas vormis kui jätkusuutlik ja roheline on nende linn.

Pärast seda läksime kooli ette õue, kus istutati puu. Pärast puu istutust oli jalutuskäik giidiga Guimarãesi vanalinnas. Avastasime Guimarãesi kultuurilisi ja ajaloolisi paikasid.

Käisime Largo da Oliveira väljakul. See keskaegne väljak asub keset vana Guimarãesi. Seal asub Igreja de Nossa Senhora da Oliveira kirik. Paar sammu eemal on gooti monument, Padrao do Salado. See väike paviljon ehitati 1340. aasta võidu mälestuseks Salado lahingus, mida võitlesid 1340. aastal portugali ja kastiilia väed mauri armee vastu Tarifas.

Külastasime Alberto Sampaio muuseumi, mis asub Nossa Senhora da Oliveira kiriku kõrval kloostrihoonetes. Sinna kogutakse rikkaliku püha kunsti. Seal on hämmastavad tekstiilid, keraamika, skulptuurid, maalid ja kullassepatooted.

Edasi külastasime Guimarãese lossi. Guimarãese loss on muljetavaldav näide iidsest sõjalisest kindlustusest, tornid kõrguvad välismüüride kohal. Jalutasime ümber kõrge müüri, kust oli ilus vaade. Mõne sammuga lossi all on São Miguel do Castelo kirik 13. sajandi algusest.

Guimarãese lossi lähedal on Braganza hertsogide palee. Väga kaunis 15. sajandi palees on mitu suurt tuba, kus on ajastutruud esemed (mööbel, maalid, seinavaibad, keraamika, relvad). Palee kõrval asub D. Afonso Henriquesi kuju. D. Afonso Henriquesi kuju on ajalooline monument Portugali esimesele kuningale.

Pärast linna ekskursiooni läksime bussiga tagasi kooli. Koolis oli lõunapaus. Pärast lõunasööki läksime Laboratório da Paisagemi kus toimus teemakohane mahekottide maalimine ja kohalik näitus. Meile anti riidestkotid, et me saaks ise disainida taimedega endale koti. Vahenditeks olid sõnajalalehed ja haamer. Haamriga toksiti sõnajalalehe muster riidele.

Õhtu oli viimane koosviibimine, hüvastijätuõhtusöök Hotel de Guimarãesis. Oli pidulik söömine ja pärast sööki jagati tunnistused ja hiljem ka tantsiti. Oli väga tore viimase päeva koosviibimine. Sai ülevaate Portugali ajaloost ja sai nautida ilusaid vaateid.