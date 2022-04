JÜRI KALLAS ⟩ Mart Helme, иди н...!

Võiks ju niisama optimistlikult jätkata, aga alati on meepotis tilk tõrva, mõnikord suisa rammus lusikatäis ehk alati on keegi, kes päeva rikub. Selsamal 13. aprillil oli päevarikkujaks Mart Helme, kes riigikogu kõnepuldist teatas: “Need naised, noored naised, me ei tea, mida nad siin tegema hakkavad. Võib-olla sajad tuhanded naised nendest hakkavad prostitutsiooniga tegelema. Kes võtab mürki ja ütleb, et see nii ei lähe?” Jutt siis Ukraina naistest, kes sõjapõgenikena Eestisse saabuvad.