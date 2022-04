JUHTKIRI ⟩ Töö, kus tegija asukoht pole oluline

Statistika näitab, et Eestis teeb kaugtööd üle veerandi töötajaskonnast, pealinnas koguni 35% ehk iga kolmas. Saare maakonnas on see osakaal küll tunduvalt tagasihoidlikum. Eks siin ole mitu põhjust. Esiteks see, et suurem osa meie inimestest tegutseb valdkondades, kus töötaja asukoht on määrava tähtsusega. Ole sa spaateenindaja või kaupluse kassapidaja, elektroonikatoodete koostaja, traktorist farmis või hoopis hooldaja – kodust või vabakontorist on neid ameteid pidada võimatu.