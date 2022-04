MUHU UUDISSED ⟩ Linnulaulu oo kõik kohjad täis!

Aga nüid säti kõik kohjad tulesid ja vilesid ja turvakaameraid täis, sest viimsel aal köib paljast üks ännatu vinnamine. Oo sie jõlven, kis ta oo, aga sest ep tia ta vist midad, et üks asi, misest põle elus piasu, oo muhulase piale pantud niedus. Nõnna et juu sie varsi näeb, kellel siikantis sandisti minema akkab. Ja eks nõuke varsi laulu sihes kua oo.

Aga nüid ikka kenamatest asidest kua. Et kevade kätte oo jõudn, seda kuuleb nüid õues kuipides just iga sammu aegas. Linnulaulu oo kõik kohjad täis. Sidistavad ja sädistavad mitme eale peal. Ja neid akkab nii paljuks minema, et metsas põle änam ruumi. Vägisi tulavad tuppa. Vähemasti riede, kahekümne teese aprilli pääva kellu neljast oma nelikümmend laululindu Muhust ja Ida-Suaremualt kukkuvad lõõritama ja laksutama Liiva kuolimajas. Ja nende laul põle paljast üks liiri-lõõri aamine.