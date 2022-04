JUHTKIRI ⟩ Niita või mitte?

Inimestevahelises suhtluses on olemas teemasid, milles jõutakse pigem ühisele arusaamale, ja on neid, milles jäädakse südamerahuga eriarvamusele. Ja siis on veel teemad, mille üle vaieldakse nii, et karvad lendavad. Niitmine on üks neist kirgi kütvatest.