Tiina räägib, et talu nime saamislugu on jäänud temalegi segaseks. Need kauged ajad... Elumaja ehitusaeg võib jääda kuhugi 1900-ndate algusesse. “See oli kunagi olnud suur talukoht, mida on hilisematel aegadel väiksemateks osadeks jagatud. Kui meie siia tulime, kutsuti seda hoopis Anne. Ma ei tea, miks. Külarahvas teadis seda talu kui Annet ja eelmine elanik oli Anne Nelli, Kohu öeldi hoopis naabertalu kohta. Mina ütlesin siis, et no kuulge, minul on majaraamatus kirjas “Kohu” ja ei mingit “Annet”!”