TERAAPILINE HOBI ⟩ Kalapüügihuviline Triin võiks õngitseda kasvõi iga jumala päev

Viimati sai Triin Nasva jõe ääres terve päeva õnge loopida kesknädalal – tulemuseks 104 särge. See tõstis kuivama pandud särgede hulga 230-le, millest tema sõnul selleks aastaks täiesti piisab. “Oma jagu on käes. Aga hea meelega püüaks veel. See on ju teraapia!” räägib õngitsemishuviline, kes võiks kala püüda kasvõi iga jumala päev. Paraku tahab igapäevaelu ka elamist.